गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चेतन भगत ने किया ट्वीट, बोले- अगले 20 साल ये भूल जाइए

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। जानेमाने लेखक चेतन भगत अक्सर अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर तमाम मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार वह चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। जिस तरह से देश में मौजूदा समय में देश में तमाम मुद्दों पर अलग बहस छिड़ी हुई है और लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर हैं, उसके बाद चेतन भगत ने एक ट्वीट किया है, जिसकी वजह से वह चर्चा में हैं। चेतन भगत ने देश में हिंदू-मुसलमान को लेकर हो रही बहस पर यह ट्वीट किया है।

If we can just brush the Hindu-Muslim issues aside for next 20 years, and focus on growing the economy, we can easily reach ,000 per capita GDP by 2040.



Then we can fight all we want.

But my guess is, when incomes reach that level, we won't fight like this.