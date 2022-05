Heatwave Advisory: केंद्र सरकार ने 'लू' से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या करें और क्या ना करें?

India

नई दिल्ली, 02 मई। देश में गर्मी का रौद्र रूप जारी है। 'लू' के थपेड़ों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, हालांकि आज से लेकर अगले तीन-चार दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा,कई राज्यों में तो आंधी-पानी का अलर्ट जारी किया गया है लेकिन इसके बाद फिर से पारा चढ़ेगा इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 'लू' को लेकर एडवाइजरी जारी की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एडवाइजरी में राज्य सरकारों को लू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की बात कही है साथ ही लोगों को लू के दौरान क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया है।

भयंकर गर्मी की चपेट में उत्तर भारत

आपको बता दें कि इस वक्त पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। आसमान से गोले बरस रहे हैं और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 4 मई के बाद हालात बदलेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी-तूफान की आशंका है।

