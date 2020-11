बिहार विजय का जश्न मनाने दिल्ली BJP मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे संबोधित

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। बिहार में एक बार फिर कमल और तीर की जोड़ी ने सत्ता पर वियज हासिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमति मिलने के बाद मंगलवार रात से ही बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच दिल्ली में भी बिहार विजय के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय पहुंच चुके हैं और किसी भी समय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और भाषण का ही नतीजा है जो एनडीए ने महागठबंधन को कांटे की टक्कर में पीछे छोड़ बहुमत हासिल किया।

बता दें कि मंगलवार रात बिहार चुनाव की मतगणना के बीच एनडीए को बहुमत मिलने के बाद ही बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी की इजहार किया। यह जश्न आज भी जारी है, बुधवार को बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या बीजेपी कार्यकर्ताओं एकत्रित हुए और ढोल-नगाड़ों पर जमकर डांस किया। इस बीच एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं।

