CBSE ने 12वीं की लिखित परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र दे सकते हैं इन परीक्षाओं को

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 02। लंबे इंतजार के बाद CBSE ने 30 जुलाई को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था। इस साल 12वीं का ओवरऑल पासिंग पर्सेंटज 97.88 प्रतिशत रहा था। इस बीच CBSE ने उन छात्रों के लिए विकल्प की घोषणा की है, जो अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं है। दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ऐसे छात्रोंको लिखित परीक्षा में बैठने विकल्प दिया है। सोमवार को बोर्ड ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में बताया गया है कि कक्षा 12वीं के लिए लिखित परीक्षाएं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आयोजि कराई जाएंगी।

CBSE notifies that "Class 12th students who are not satisfied with the marks, awarded based on the 'Policy of Tabulation' will be given an opportunity to appear in examinations to be conducted by the board. Marks scored in the later examination will be considered as final." pic.twitter.com/PMBG0v5yZ0