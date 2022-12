कार्बन मार्केट क्या है और ये कैसे काम करते हैं ? जानिए

भारत में भी वैश्विक आधार पर कार्बन बाजार स्थापित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह ग्लोबल वार्मिंग की चिंता को कम करने की दिशा में एक सकात्मक कदम माना जा रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जक इकाइयों की जिम्मेदारी बढ़ेगी।

भारत में भी कार्बन बाजार का रास्ता साफ हुआ है। माना जा रहा है कि इससे जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि, कार्बन उत्सर्जन में जितनी जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें उसी के हिसाब से इसकी भरपाई भी करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से बचने के लिए यह समय की मांग है, जिसपर दुनिया भर के देश सहमत भी हुए हैं। आइए जानते हैं कि कार्बन बाजार क्या हैं ? यह कैसे काम करते हैं ? इससे 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे सहायता मिल सकती है?

