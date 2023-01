By-Election 2023: झारखंड, बंगाल समेत 5 राज्यों में 27 फरवरी को होंगे उपचुनाव, 2 मार्च को परिणाम घोषित

अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के एक-एक विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दो विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे।

By-Election 2023: नागालैंड, त्रिुपुरा और मेघालय में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के एक-एक विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दो विधानसभा क्षेत्रों में 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। साथ ही इसी दिन लक्षद्वीप के एक संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव 27 फरवरी को होंगे। उन्होंने कहा कि परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

Bye-elections to one Assembly constituency each in Arunachal Pradesh, Jharkhand, West Bengal & Tamil Nadu, two Assembly constituencies in Maharashtra and one Parliamentary constituency in Lakshadweep will be held on February 27; results will be declared on March 02 pic.twitter.com/uKmeupZebN