Budget 2023: 'मैं मिडिल क्लास से हूं...' मध्यम वर्ग को बड़ा संकेत दे रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ?

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट से पहले मध्यम वर्ग को थोड़ा खुश होने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ग से ताल्लुक रखने के चलते वह इनका प्रेशर समझती हैं।

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले बजट घोषणा से पहले मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास के लोगों पर क्या प्रेशर रहता है, वह बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, क्योंकि खुद वो भी इसी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। आम बजट से पहले देश की वित्त मंत्री का इस वर्ग की तकलीफ को समझना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि, यह वर्ग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से उसके दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट से काफी उम्मीदें पाले बैठा है। सबसे बड़ी उम्मीद तो आयकर में राहत और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई हैं।

