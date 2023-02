Budget 2023 Congress की नजर में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ाने वाला, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम क्या बोले ?

आम बजट 2023 को सरकार भविष्य के नजरिए से बेहद फायदेमंद बता रही है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बजट को अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ाने वाला करार दिया है।

Budget 2023 पर पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, गरीब और अमीर के बीच चौड़ी होती खाई से सरकार को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पता चलता है कि सरकार जनता के बीच अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में परवाह नहीं करती है।

बकौल चिदंबरम, सरकार जीवन और आजीविका के बारे में लोगों की चिंताओं की परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी या असमानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल किया, इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से गरीब तबके को कोई फायदा नहीं हुआ है।

