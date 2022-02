केंद्रीय बजट पर राज्यसभा में होगी 11 घंटों तक बहस, वित्त मंत्री 11 फरवरी को देंगी जवाब: सूत्र

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 फरवरी: केंद्र सरकार के बजट पेश होने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में राज्यसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति (बीएसी) ने आज राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट 2022-23 पर बहस के लिए समय आवंटित किया। इस दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।

2 फरवरी को होगी बजट पर बहस शुरू

सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एनएनआई ने बताया कि राज्यसभा वर्तमान बजट सत्र के पहले भाग के दौरान 12 घंटे के लिए दोनों सदनों के सांसदों को अपने संबोधन के लिए राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करेगी। बहस 2 फरवरी को सुबह 11.30 बजे शुरू होगी और प्रधानमंत्री इस पर 8 फरवरी को जवाब दे सकते हैं। बहस के लिए निर्धारित समय में जवाबों के लिए लिया जाने वाला समय शामिल है।

Union Budget will be debated for 11 hours by the Rajya Sabha MPs. Ministers of Parliamentary Affairs Pralhad Joshi informed the BAC that Finance Minister Nirmala Sitaraman will reply to the 11 hour debate on February 11: Sources