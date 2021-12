तेजस्वी सूर्या बोले- मुस्लिमों और ईसाइयों की हो घर वापसी, मंदिर-मठों को मिले टारगेट

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 26 दिसंबर: बेंगलुरु के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में धर्मांतरण का आह्वान किया। उनके मुताबिक हिंदू पुनरुत्थान का यही एकमात्र तरीका है। तेजस्वी शनिवार को कर्नाटक के उडुपी में स्थित श्रीकृष्ण मठ में आयोजित विश्वपणम कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहीं पर उन्होंने ये भाषण दिया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अपने संबोधन में तेजस्वी ने कहा कि मंदिरों और मठों को उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जो विभिन्न कारणों से हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए थे। इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाई केवल धर्म नहीं हैं बल्कि राजनीतिक साम्राज्यवादी विचारधाराएं हैं। इन धर्मों का मानना ​​है कि वे सर्वोच्च हैं, यही इन धर्मों और हिंदू धर्म के बीच मूलभूत अंतर है। सच ये है कि तलवार चलाकर इन धर्मों का प्रचार-प्रसार किया गया था।

तेजस्वी ने आगे कहा कि हिंदू को उसके मातृ धर्म से निकाल दिया गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए केवल एक ही समाधान है कि जो सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक कारणों से हिंदू धर्म से बाहर चले गए हैं, उन्हें पूरी तरह से हिंदू धर्म में वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने (बीजेपी) इस देश में राम मंदिर बनाया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, ऐसे में हमें पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना चाहिए और घर वापसी को प्राथमिकता देनी होगी।

BJP South MP #TejasviSurya sparks another controversy.

"All religious mutts should take the initiative to bring other religious people back to #Hinduism, including #Muslims of #Pakistan" he said. pic.twitter.com/NSyIjQXca4