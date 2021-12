भीमा कोरेगांव मामला: 50 हजार रुपए के मुचलके के साथ रिहा होंगी सुधा भारद्वाज, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

India

oi-Kapil Tiwari

पुणे, दिसंबर 08। भीमा-कोरेगांव मामले में सजा काट रहीं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज बुधवार को जेल से बाहर आ सकती हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी थी, जिसके बाद बुधवार को NIA ने जमानत के लिए लगाई जाने वाली शर्तें तय की। जानकारी के मुताबिक, सुधा भारद्वाज को 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

सुधा भारद्वाज की जमानत के विरोध में थी NIA

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को 1 दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत दी थी। वहीं एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली NIA की याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका का विरोध किया था। भारद्वाज के खिलाफ 31 दिसंबर 2017 में एल्गार परिषद कॉन्क्लेव में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।

#UPDATE | Bhima Koregaon case: Activist Sudha Bharadwaj's lawyer pleaded NIA court in Mumbai to order her release from Byculla jail today itself. To which, the judge said that the order would be issued after receiving necessary documents & verification