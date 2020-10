राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट किया बंगाल सरकार का पुराना आदेश, लेकिन इस वजह से हो गए ट्रोल

India

oi-Shilpa Thakur

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार की शाम पश्चिम बंगाल सरकार का 2019 का एक आदेश ट्वीट किया था। जिसके कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने दावा किया कि राज्यपाल को ये मैसेज किसी 'आरएसएस सुधीर' ने भेजा है। जिसके स्क्रीनशॉट कई अन्य यूजर्स ने भी शेयर किए हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर धनखड़ को ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने 'आरएसएस सुधीर' नाम के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। हालांकि धनखड़ के ट्वीट में जो तस्वीर है, उसमें और स्क्रीनशॉट वाली तस्वीर में एक ही बात लिखी हुई है लेकिन इसमें से 'आरएसएस सुधीर' को क्रॉप किया गया है।

सामिक राय चौधरी नामक यूजर ने कहा, 'ये असली ट्वीट है जो आपने 10 मिनट पहले किया था... आपने किसी आरएसएस सुधीर द्वारा भेजे मैसेज को पेस्ट कर दिया, अब आपने मैसेज को क्रॉप किया है और दोबारा पोस्ट किया है... कौन है आरएसएस सुधीर? वो आपसे कैसे जुड़ा है?? कैसे आपके फोन में उसका नंबर है??' अपने ट्वीट में राज्यपाल ने सरकार के एक आदेश को शेयर किया है। इसके साथ ही इसमें राज्य की कानून व्यवस्था पर भी अफसोस जताया गया है।

अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि राज्य का आंतरिक सुरक्षा वातावरण चिंतनीय है। यहां अल कायजदा पनाह ले रहा है और अवैध तरीके से बम बनाने के लिए घूम रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा सलाहकार सुरजीतकर पुरकायस्थ और आंतरिक सुरक्षा की प्रधान सलाहकार रीना मित्रा के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब तब हो रहा है जब सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी सुरजीतकर पुरकायस्थ को राज्य का सुरक्षा सलाहकार और रीना मित्रा को आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है।

बता दें बीते महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल और केरल के एर्नाकुलम से नौ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। जो पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से कथित रूप से जुड़े हुए थे। सामिक राय चौधरी द्वारा शेयर तस्वीर को बाद में राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सदस्य काकोली घोष दस्तीदार ने भी शेयर किया और राज्यपाल पर निशाना साधा। पार्थ चटर्जी ने कहा कि धनखड़ आरएसएस से सीधे आदेश लेते हैं। हालांकि धनखड़ ने ट्रोल किए जाने पर कोई जवाब नहीं दिया है।

Internal Security environment @MamataOfficial alarming with ‘al-Qaeda’ finding WB safe haven and free run for illegal bomb making.

All this even after appointing retd IPS Surajit Kar Purkayastha as State Security Advisor and Rina Mitra, as Principal Advisor, Internal Security.” pic.twitter.com/OWgciR01Jt