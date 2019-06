मोदी-राहुल का मज़ाक़ उड़ाने के लिए हुई ट्रेन में खिलौने बेचने वाले अवधेश दुबे की गिरफ़्तारी?

India

bbc-BBC Hindi

ट्रेन में मज़ाकिया अंदाज़ में खिलौने बेचने वाले एक शख़्स का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है.

अवधेश दुबे नाम के इस शख़्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह राजनीतिक मसलों पर हंसी-मज़ाक करते हुए ट्रेन में खिलौने बेचते दिख रहे थे. उनके चुटकुलों में कई राजनीतिक संदर्भ थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा नेता मुलायम सिंह यादव का नाम भी लिया गया था.

शनिवार को खबर आई कि अवधेश को रेलवे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. इसकी वजह समझने के लिए बीबीसी हिंदी ने सूरत रेलवे पुलिस से संपर्क किया.

रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर ईश्वर यादव ने बताया कि अवधेश को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उन्हें किसी वायरल वीडियो के मामले में नहीं बल्कि उन्हें ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने के मामले में गिरफ़्तार किया गया है. शुक्रवार सुबह लगभग 9.30 बजे उन्हें सूरत-वापी रूट की ट्रेन में सामान की बिक्री करते पकड़ा गया.

उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है.

इंस्पेक्टर यादव ने साफ़ किया कि ये बेहद आम मामला है. उन्होंने कहा, "हम हर रोज़ चार-पांच लोगों की गिरफ़्तारी करते हैं, जिन्हें 30 दिन तक की सज़ा होती है."

जब हमने ये पूछा कि क्या इस गिरफ़्तारी का उनके वायरल वीडियो से कोई ताल्लुक है तो इंस्पेक्टर से बताया कि उन्होंने अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है.

इसी हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें अवधेश दुबे कार्टून किरदार डोरेमॉन से लेकर, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर मज़ाकिया टिप्पणी करते हुए खिलौने बेचता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और कुछ लोग अवधेश को बेहतरीन 'सेल्समैन'बता रहे हैं.

इस वीडियो में इन पंचलाइन के इस्तेमाल से अवधेश खिलौने बेच रहे हैं.

अवधेश की गिरफ़्तारी की ख़बर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसका विरोध किया.

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लिखा, "खिलौने बेचते हुए चुटकुले सुनाने वाले इतने मज़ेदार आदमी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. दस दिन की जेल और 3500 रुपये का जुर्माना. क़ानून का इस्तेमाल हमेशा ग़रीब को डर के साए में रखने के लिए किया जाता है."

The immensely funny guy who was making jokes while selling toys has been arrested for illegally selling toys in a Train. 10 days jail & 3500 fine 😏

He was presented in court today after 7 hours of custody,

Laws always practiced to perfection to keep the poor in fear... https://t.co/Po1WGV4hRE