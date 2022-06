बारिश का कहर, असम के बक्सा में पुल बीच से टूटा, मेघालय में हाईवे बहा

गुवाहाटी, 15 जून: असम राज्य में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिससे आम जीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। बुधवार को बक्सा जिले के सुबनखाटा इलाके में दिहिंग नदी का पुल भी ढह गया। वहीं नदी का जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं मेघालय में भी भारी बारिश हो रही है। राज्य के पूर्वी जयंतिया हिल्स में लगातार भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे यातायात रुक गया।

असम में इस साल काफी ज्यादा बारिश हो रही है। राज्य में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं।राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के चलते 40 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। भूस्खलन की वजह से मलबे का ढेर लगने के कारण कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं तो गुवाहाटी समेत कई शहरों में जलभराव बड़ी समस्या बन गई है।

#WATCH | Assam: Portion of a bridge collapsed in Subankhata area of Baksa district on 15th June as a result of incessant rainfall and rise in water level of Dihing river. pic.twitter.com/TfTqwP5i3m — ANI (@ANI) June 16, 2022

#WATCH | East Jaintia Hills, Meghalaya: Due to an unrelenting heavy downpour, some parts of the road on National Highway-6 under Lumshnong Police Station limits got heavily damaged, leading to traffic disruption. (Source: East Jaintia Hills district police) pic.twitter.com/8huoFIiN86 — ANI (@ANI) June 16, 2022

