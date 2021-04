AIUDF चीफ के बेटे अब्दुर रहीम का विवादित बयान, कहा- असम में 'दाढ़ी-टोपी-लुंगी' वालों की होगी सरकार

India

दिसपुर। असम में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ के नेता अब्दुर रहीम अजमल ने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन मंच से दिए उनके एक बयान ने बवाल मचा दिया है। अब्दुर रहीम ने कहा कि इस बार 'दाढ़ी-टोपी-लुंगी' वालों की सरकार चलाएंगे। एआईयूडीएफ के इस बयान की विश्‍व हिंदू परिषद ने कड़ी आलोचना की है, संगठन ने इसे जिहादी मानसिकता कहा है।

आपको बता दें कि अब्दुर रहीम अजमल एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं। 2 अप्रैल को वह भवानीपुर के बजाली जिले में पार्टी के उम्मीदवार के लिए पिता संग प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'इस बार यहां आपकी सरकार होगी। गरीबों की सरकार, विकास के लिए सरकार, 'दाढ़ी-टोपी-लुंगी' वाले की सरकार और हमारी बेटी की सरकार जो 'सिंदूर' पहनती है।' अब्दुर रहीम ने आगे कहा, 'हम दाढ़ी, टोपी, लुंगी की सरकार में मां बहनों के दुपट्टे की इज्‍जत होगी, मांओं और बहनों के बुर्के की इज्‍जत होगी।'

This time it will be your govt. The govt of the poor, the govt for development, govt of 'dadhi-topi-lungi' wallas & the govt of our daughter who wears 'sindoor': Abdur Rahim Ajmal, son of AIUDF chief Badruddin Ajmal (02.04)#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/jCghq7ifJZ