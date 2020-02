सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होते ही ट्विटर पर दुआ मांगने लगे लोग, कांग्रेस नेता ने कही ये बात

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद रविवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांमने वालों की लाइन लग गई। आम आदमी से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गजों ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है।

I wish Madam Sonia Gandhi Ji a speedy recovery . She has the strength to unite the people of India & that she too has the strength to fight back her illness. May God give her strength to return back to normal activities soon . The country needs her guidance desperately 🙏 https://t.co/NJCUiPTKsE

I pray for the swift recovery of Congress President Smt Sonia Gandhi ji and hope that she will resume daily activities after recuperating thoroughly.

Her leadership of unity and progress is a beacon for the entire nation. The well wishes of the nation are with Sonia ji. pic.twitter.com/4akywRsKCu