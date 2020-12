'सियासत के लिए बेच देंगे आत्मा' अमरिंदर के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कहा- 'कैप्टन साहब, BJP नेता आप पर...'

India

Arvind Kejriwal Hits back at Amarinder Singh: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में सोमवार (14 दिसंबर) को अपने कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य के साथ किसाना आंदोलन के समर्थन में उपवास रखा था। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राजनीति के लिए केजरीवाल अपनी आत्मा तक बेच सकते हैं। इस बयान पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कैप्टन साहब, BJP नेता आप पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप क्यों नहीं लगाते हैं।

अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग चली। अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, "जैसा कि हर पंजाबी को पता है कि मैं ईडी या अन्य मामलों से डरता नहीं हूं। अगर आपके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो तो अरविंद केजरीवाल आप अपनी आत्मा बेच देंगे। अगर आपको लगता है कि किसानों को आप अपनी नौटंकी से अपनी ओर कर लेंगे तो आप गलत हैं।''

U were part of the committee which drafted these Bills. These Bills are YOUR “gift” to the nation.

Captain sahib, why do BJP leaders never accuse u of double standards the way they accuse all other leaders? https://t.co/dGxeYksrVY