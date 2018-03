आखिर क्यों डरते हैं लोग अमिताभ बच्चन के बीमार होने से?

India

Ankur Sharma

Subscribe to Oneindia Hindi

हालांकि इस चोट के बाद से बिग बी के कंधे और गर्दन में अक्सर दर्द होता रहा। हालांकि फैंस की दुआएं बिग बी के साथ हैं जो उन्हें हर प्रकोप से बचा लेती हैं और इस बार भी लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं... Get Well Soon. Amitabh...

English summary

Amitabh Bachchan Falls Ill On Thugs Of Hindustan Set, so fans are worried, Remember His Coolie Accident.