मेट्रो स्टेशन पर CISF के जवान ने बचाई थी शख्स की जान, अमित शाह ने जताई बहादुर हीरो से मिलने की इच्छा

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारयल हुआ था, जिसमें दिल्ली मेट्रो के डाबड़ी स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ( CISF) के जवान ने एक यात्री की जान बचाई। सीआईएसएफ(CISF) के जवान विकास ने अपनी सूझबूझ से व्यक्ति की जिंदगी बचा ली। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और CISF के जवान की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस जवान की तारीफ करते हुए उससे मिलने की इच्छा जताई है।

सीआईएसएफ के जवान के काम को देखकर अमित शाह खुच क रोक नहीं पाए और उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मैंने हाल ही में इस वीडियो देखा है, मातृभूमि और मानवता की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए मुझे हमारे CAPF जवान पर गर्व है। उन्होंने डीजी CISF को सूचित कर बहादुर और सतर्क जवान से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने सीआईएसएफ जवान की तारीफ की उन्हें सलाम किया।

आपको बता दें कि ये घटना 18 जनवरी की है। दिल्ली के डाबड़ी मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी जांच के दौरान एक शख्स अचानक से बेहोश हो गिर गया। वहां मौजूद सीआईएसएफ जवान ने बिना देर किए व्यक्ति को शुरुआती उपचार दिया और उस शख्स को सीपीआर दिया। जवान विकास की कोशिशों से इस शख्‍स को होश आ गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे सीआईएसएफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर शेयर किया। लोगों ने जवान विकास की खूब तारीफ की। सीआईएसएफ के जवान विकास ने SOP की जानकारी की सही इस्तेमाल करते हुए यात्री को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) देना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई।

मेट्रो स्टेशन पर अचानक बेहोश होकर गिरा यात्री, CISF जवान ने इस ट्रिक से बचाई जान, सामने आई CCTV फुटेज

Just came across this video!

So proud of our CAPF personnel for their unwavering commitment towards serving the motherland and humanity. Have informed DG CISF that, I would like to meet this brave and vigilant @CISFHQrs personnel who saved a precious life. https://t.co/n8sLhxCxLt