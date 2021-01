अमित शाह पर भड़के एचडी कुमारस्वामी, बोले- आपने कन्नड़ भाषा का किया है अनादर

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु। HD Kumarswamy attack on Amit Shah कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल, अमित शाह कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो शनिवार को बेंगलुरु पहुंचे थे। शनिवार शाम को अमित शाह ने शिवमोगा जिले में Rapid Action force यूनिट की आधारशिला रखी। इस आधारशिला कार्यक्रम में इस्तेमाल हुए फाउंडेशन पैनल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने अमित शाह पर अपनी भड़ास निकाली है। कुमारस्वामी ने ट्विटर के जरिए कहा है कि पैनल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कन्नड़ भाषा को नहीं शामिल किया गया, इससे साफ है कि ये कन्नड़ भाषा की उपेक्षा है।

अमित शाह को स्पष्टीकरण देना चाहिए- कुमारस्वामी

कुमारस्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है, "यह एक अनुचित कार्य था कि कर्नाटक में RAF की यूनिट की आधारशिला रखी गई और फाउंडेशन पैनल पर अंग्रेजी और हिंदी का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन कन्नड़ भाषा को अनदेखा कर दिया गया। इसको लेकर अमित शाह को कर्नाटक के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।"

कन्नड़ लोगों ने ही जमीन मुहैया कराई है- कुमारस्वामी

कुमारस्वामी ने आगे कहा कि अनेक विविधिताओं वाले इस देश में राज्य की संबंधित भाषा का सम्मान करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, लेकिन गृहमंत्री ने त्रिभाषी सूत्र की अवहेलना करते हुए कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लोगों का अपमान किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि RAF की जिस यूनिट का शिलान्यास अमित शाह ने किया है, उसके लिए जमीन कन्नड़ लोगों ने दी है, ऐसे में गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्यों कन्नड़ भाषा की अनदेखी की गई है।

The behaviour of Mr. Shah who has ignored Kannada in the process of providing prominence to English and Hindi indicates anti-Kannada attitude. It is an insult to the pride of Kannadigas. It is Karnataka that has given land for the Centre’s RAF unit.

6/8