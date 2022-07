Amarnath Yatra: तबाही वाले दिन वहां क्या हुआ था ? इनसाइड स्टोरी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 12 जुलाई: अमरनाथ यात्रा के दौरान इस साल आई प्राकृतिक आपदा में लापता हुए कई लोगों के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। समय के साथ उनकी वापसी की संभावना भी खत्म होती जा रही है। इस बीच उस भयानक तबाही में जिंदा बचे कुछ लोगों ने बताया है कि असल में उस शाम वहां हुआ क्या था कि तीर्थ यात्रियों से भरे टेंट बाढ़ और मलबे के साथ बहते चले गए। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक टेंट जिस जगह पर खड़े किए गए थे, वे ऐसे आपदाओं से सुरक्षित नहीं थे। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहां एक घंटे के अंदर ही सीमित क्षेत्र में इतनी बारिश हो गई कि तबाही मच गई।

English summary

During the Amarnath Yatra, the eyewitnesses have held the administration and management responsible about what happened that evening at the disaster site