Amarnath Cloudburst:: बादल फटने की घटना के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित, जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। बाबा बर्फानी की गुफा के पास बादल फटने के कारण 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद से वहां लगे 40 से ज्यादा टैंट बह गए। घायलों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए भेजा जा रहा है तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों की तलाश और राहत बचाव कार्य में जुटी है।

वहीं बादल फटने की घटना के बाद से यात्रा तो अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि लोग अपनों की जानकारी हासिल कर सके। इस घटना के संबंध में किसी भी जनाकारी के लिए, लापता यात्रियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित इमरजेंसी हेल्पालाइ नंबर जारी किए गए हैं। हादसे के बाद यात्रियों की मदद और लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्कयू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

एनडीआरएफ हेल्पलाइन नंबर : 011-23438252, 23438253

कश्मीर डिवीजन हेल्पलाइन नंबर: 0194-2496240

अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर: 0194-2313149

