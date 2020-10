India

oi-Richa Bajpai

नई दिल्‍ली। पिछले माह सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर चीन में बने मोबाइल गेम पबजी को बैन करने का निर्देश दिया। इसके बाद कई तरह के अनाधिकारिक विकल्‍पों को एप स्‍टोर्स पर देखा जा सकता है। इनमें से ही एक मोबाइल गेम है फौजी (Fau-G) जिसे बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का भारी समर्थन मिल रहा है। इस गेम को भारतीय गेमिंग कंपनी एनकोर गेम्‍स की तरफ से डिजाइन किया गया है। दशहरे के मौके पर अक्षय ने इस वीडियो गेम का टीजर रिलीज किया है।

इस टीजर में आपको गलवान घाटी की झलक देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर इस गेम का ट्रेलर जारी किया। उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, 'फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स।' क्लिप में गलवान घाटी की उसी जगह को दिखाने की कोशिश की गई है जहां इस वर्ष जून में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन को भी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने अभी तक इसकी आधिकारिक संख्‍या नहीं बताई है। इस गेम के कैरेक्‍टर्स वहीं रीयल हीरोज हैं जिन्‍होंने चीन की पीपुल्‍स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) को धूल चटाई थी। हालांकि इस गेम के ग्राफिक्‍स की वजह से कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ इस पर चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। इस गेम को पिछले माह लॉन्‍च किया गया था। 45 साल के बाद लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर चीन के खिलाफ लड़ते हुए 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी। इन 20 रणबांकुरों के सम्‍मान में लद्दाख में मेमोरियल तैयार हुआ है।

Today we celebrate the victory of good over evil, and what better day to celebrate our Fearless and United Guards, our FAU-G!

On the auspicious occasion of Dussehra, presenting the #FAUG teaser.@nCore_games @BharatKeVeer @vishalgondal #AtmanirbharBharat #StartupIndia pic.twitter.com/5lvPBa2Uxz