गुजरात: आजादी का अमृत महोत्सव का एयरफोर्स ने फिर मनाया जश्न, वडोदरा में हुआ शानदार एयर शो

oi-Pallavi Kumari

Airshow Surya Kiran Aerobatic Team Vadodara: आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने गुजरात के वडोदरा में शानदार एयर शो दिखाया। यह एयर शो दार्जीपुरा स्थित वायु सेना स्टेशन के परेड ग्राउंड के ऊपर आसमान में किया गया। सूर्यकिरण टीम के जंबाज पायलट ने शनिवार को ये एयर शो दिखाया। एयर शो का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है। वीडियो में सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के द्वारा कमाल का एयर शो प्रदर्शित किया गया। जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे।

सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने 4 नवंबर को एयर शो की रिहर्सल भी किया था। यह एयर शो आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इससे पहले भी सितंबर 2018 के महीने में सूर्यकिरण की टीम वडोदरा आई थी और इस एयर शो दिखाया था।

#WATCH | Vadodara, Gujarat: As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, an Air show of Surya Kiran Aerobatic Team (SKAT) of Indian Air Force was organized in the sky above the parade ground of Air Force Station at Darjipura (05.11) pic.twitter.com/UYybgcpSC9