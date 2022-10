AIIMS अधिकारी की 63 साल की बहन ने 4 लोगों को दिया जीवन'दान', 2 को मिली रोशनी, जानिए पूरा मामला

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: दिल्ली स्थित एम्स में तैनात एक आईएएस अधिकारी की बुजुर्ग बहन की वजह से ना सिर्फ चार-चार जिंदगियों को नया जीवनदान मिला है, बल्कि दो लोगों की आंखों की रोशनी लौटने का भी भरोसा कायम हुआ है। बुजुर्ग महिला हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर में एक हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन, मौत के बावजूद वो अपने अंगों से कई लोगों को नया जीवन देकर वह काम कर गईं, जिसके लिए वह पूरी उम्र संघर्ष करती आ रही थीं।

English summary

Organs donation:Four people survived because of the elderly sister of the Additional Director of AIIMS, Delhi. She was a big supporter of organ donation and eye donation and worked for it all her life