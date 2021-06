सावधान: अगले छह से आठ हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर -डॉ रणदीप गुलेरिया

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 19 जून। देश भर के राज्‍यों को कोरोना से थोड़ी राहत फिलहाल मिल चुकी है लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर देश में कोरोना का संकट बढ़ा सकती है। एम्‍स प्रमुख ने शनिवार को ये चेतावनी दी है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर "inevitable" है, और यह अगले छह से आठ सप्ताह में देश में आ सकती है।

Coronavirus India Update: AIIMS चीफ Randeep Guleria ने 3rd Wave को लेकर दी चेतावनी | वनइंडिया हिंदी

एम्स के प्रमुख डॉ रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्‍यू में ये खुलासा किया। उन्‍होंने कहा भारत के कुछ हिस्सों में सख्त प्रतिबंधों के बाद अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे में देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का वैक्‍सीनेशन करवाना है अधिक लोगों को कवर करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविशील्ड के लिए खुराक अंतराल में वृद्धि "बुरा नहीं हो सकता।

एम्‍स निदेशक ने कहा वायरस के वैरियंट का अध्ययन करने के लिए कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नई सीमा विकसित करनी होगी। डॉ गुलेरिया ने जोर देकर कहा नए डेल्टा-प्लस के वर्जन के बारे में बात की, जो डेल्टा वर्जन से विकसित हुआ है, जो नए सिरे से ट्रिगर करता है। डॉ गुलेरिया ने कहा हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोविड-उपयुक्त व्यवहार की कमी है।

उन्‍होंने कहा पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ बढ़ रही है ... लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा। तीसरी लहर अपरिहार्य है और यह अगले छह से आठ सप्ताह के भीतर देश में आ सकती है ... थोड़ी देर हो सकती है। उन्होंने कहा, "यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कोविड-उपयुक्त व्यवहार और भीड़ को रोकने के मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं।" देश की लगभग 5 प्रतिशत आबादी को अब तक दो खुराकों से टीका लगाया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक देश में 130 करोड़ से अधिक लोगों के 108 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है।

English summary

AIIMS chief Dr Randeep Guleria said that the third wave of corona virus in India is "inevitable", it may come in the next six to eight weeks.