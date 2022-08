मच्छर काटने की वजह से होता है HIV-AIDS!,जानिए कितने भारतीय युवा अभी भी ऐसा मानते हैं

India

नई दिल्ली, 23 अगस्त: एचआईवी/एड्स के खिलाफ देश में कम से कम 5 दशकों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन, हैरानी की बात ये है कि अभी भी देश में ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, जो इस गंभीर और जानलेवा बीमारी को लेकर उतने सजग नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत टीनेजरों को लेकर है। जिनमें वैसे तो काफी खुलापन आ चुका है, लेकिन इस गंभीर बीमारी के प्रति उनमें सजगता का बहुत ही अभाव दिखता है। हाल में इसपर एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे किया गया है, जिसके नतीजें चौंकाने वाले हैं।

English summary

The results of the National Family Health Survey-5 are very shocking. According to this, there is still a great lack of information about HIV / AIDS among the Indian youth