Agnipath Scheme Row: रवीना टंडन ने किया Video Tweet तो बोले जयंत चौधरी-'मस्त रहो, क्यों टेंशन लेती हो'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 जून। केंद्र सरकार की 'अग्निपथ स्कीम' का इस वक्त देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे। इस दौरान कई ट्रेनों में आगजनी भी की गई तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रवीना टंडन ने 'अग्निपथ स्कीम' को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और तब से ही रवीना टंडन और जयंत चौधरी सोशल मीडिया पर चर्चित हो गए हैं।

English summary

Agnipath Scheme Row:Raveena Tandon tweeted Video,Jayanti Chaudhary said - 'You stay cool, why do you take tension'. here is tweet, please have a look.