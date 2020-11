कोरोना पर आपात बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल- केंद्र ने दिया 750 ICU बेड उपलब्ध कराने का आश्वासन

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के मद्देनजर आज (15 नवंबर) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 के खिलाफ आगे की रणनीति के लिए बुलाई गई इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद अब सीएम केजरीवाल ने मीडिया को मीटिंग से संबंधित कई अहम जानकारियां दी हैं।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में बैठक हुई। इस स्थिति में जरूरी है कि सभी एजेंसी और सभी सरकारें मिलकर काम करें। मैं केंद्र सरकार और गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बैठक बुलाई।' सीएम ने आगे कहा, इस समय सबसे ज्यादा परेशानी ICU बेड को लेकर हो रही है। कोविड बेड अभी ठीक संख्या में हैं परन्तु ICU बेड की काफी जरूरत है। केंद्र सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों में DRDO सेंटर में 500 ICU बेड उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में 250 और बेड दिए जाएंगे। यानी केंद्र अगले कुछ दिनों में कुल 750 ICU बेड उपलब्ध कराएगा।

Since Oct 20, there has been a rise in cases here, there is sufficient no. of COVID beds, but ICU beds are exhausting. Centre has assured 750 ICU beds will be made available at the DRDO centre. The no. of COVID tests conducted daily to be increased to over 1 lakh: Delhi CM https://t.co/47K2CiyCUC pic.twitter.com/3jqt6sMwI2