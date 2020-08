India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कोरोना काल में विभिन संकायों की परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के फैसले से संबंधित मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्‍होंने परीक्षाओं के आयोजन से स्‍टूडेंट और उनके परिजनों के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर जोखिम की ओर आकर्षित किया है। आदित्‍य ने इस मसले पर निजी तौर पर दखल देने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया है।

आदित्‍य ठाकरे ने एक ट्वीट में लिखा, 'विभिन्‍न स्‍ट्रीम की प्रस्‍तावित परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के कारण देशभर के स्‍टूडेंट्स और उनके परिजनों के स्‍वास्‍थ्‍य को होने वाले जोखिम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को पत्र लिखा है। इस संबंध में उनसे निजी तौर पर दखल देने का आग्रह किया है।

I have written to the Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi ji on the health risk that the proposed exams of various streams, and entrance exams, would have for students and families across India and for his personal intervention. pic.twitter.com/nBAk0Ef7od