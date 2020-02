गलत उम्र बताकर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, Video शेयर कर लोगों ने किया ट्रोल

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सूर्खियों में रही हैं। कभी राजनीति पार्टियों के चुनाव प्रचार को लेकर तो कभी नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में बयान देकर स्वरा सूर्खियों में रही है। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी उम्र को लेकर ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं।

स्वरा भास्कर अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी देने के चक्कर में लोगों के निशाने पर आ गई है। लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। दरअसल इंटरव्यू के दौरान स्वरा से NPR को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि साल 2015 में NPR लाया जा रहा था,लेकिन तब आपने विरोध नहीं किया। इस सवाल के जवाब में स्वरा ने कहा कि साल 2010 में वो 15 साल की थीं ।

लोगों ने उनके इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्हें ट्रोल कर लिया और उन्हें झूठा बताया। लोगों ने उनके वीडियो को रिट्वीट करते हुए कमेंट करना शुरू किया कि स्वरा 2010 में 15 की थी, जबकि 2020 में वह 31 साल की हो गईं। लोगों ने स्वरा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में स्वरा 16 साल बड़ी हो गई हैं। स्वरा के इस वीडियो के साथ लोग #MathematicianSwara ट्वीट कर रहे हैं। लोगों ने उनकी समझ पर सवाल उठाया है।

Swara says that she was 15 yrs old in 2010

While in 2020 she is 31 yrs old. She grew 16 yr older in last 10 yrs. #MathematicianSwara pic.twitter.com/GIF9ZfXerq