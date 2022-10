India

oi-Bhavna Pandey

Aadhar card of newborn: मोदी सरकार के कार्यकाल में हर नागरिक का आधार कार्ड हो इस पर जोर शुरूआत से जोर दिया गया। वहीं आने वाले कुछ ही समय में बच्‍चे का जन्‍म होते ही उसके जन्‍म प्रमाण पत्र के साथ उसका आधार कार्ड भी बन जाएगा। ये सुविधा सभी राज्‍यों में कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगी।

English summary

Aadhar card of newborn child will be available along with birth certificate, soon this facility is starting in all states