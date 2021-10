लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, मंत्रियों पर FIR और बर्खास्तगी की मांग

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अक्टूबर 05। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुई घटना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कथित तौर पर किसानों को रौंदने वाले मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। याचिका में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लखीमपुर खीरी मामले में गृह मंत्रालय और पुलिस को ये निर्देश दे कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें दंडित किया जाए।

मंत्री और उनके बेटे को मिले सजा

दो अधिवक्ताओं वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। इन वकीलों ने इस पूरे मामले की CBI जांच की भी मांग की है। साथ ही ये कहा है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। वकीलों ने मांग की है कि पूरी घटना की FIR दर्ज हो और आरोपी मंत्री अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे को सजा मिले।

A petition is filed in Supreme Court seeking direction to the Ministry of Home Affairs & police to register FIR and "punish the ministers" involved in the Lakhimpur Kheri incident during farmers' protest in Uttar Pradesh on October 3. pic.twitter.com/cun0B0AEPD