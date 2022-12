8 साल की बच्ची ने सांता को लिखा पत्र, खुद के लिए नहीं बल्कि मम्मी-डैडी के लिए मांगी पैसे, लेटर पढ़ लोग भावुक

सांता को लिखे आठ साल की एक बच्ची का पत्र वायरल हो गया है। पत्र में उन्होंने सांता से खुद के लिए नहीं बल्कि मम्मी डैडी के लिए पैसे मांगी है।

India

oi-Sushil Kumar

बच्चे वर्षों से क्रिसमस की परंपराओं के एक भाग के रूप में सांता क्लॉज को पत्र लिखते रहे हैं। बच्चों का मानना ​​है कि उनके पत्र सांता तक पहुंचेंगे और उनकी इच्छा पूरी होगी कि अगर वे अच्छे व्यवहार वाले हैं। पसंदीदा खिलौनों के लिए पूछने से लेकर ईमानदार स्वीकारोक्ति तक बच्चों ने सांता क्लॉज को लिखे अपने पत्रों में बहुत मेहनत की है। 8 साल की बच्ची का सांता को लिखा ऐसा ही एक पत्र ट्विटर पर वायरल हो गया है, जिससे कई लोगों का दिल जीत लिया है।

My Sister has just found this letter to Santa, written by her 8 year old Daughter. It’s made me cry a lot to think that someone so young is even thinking about this! 😢 pic.twitter.com/GT4c5i8O3Q