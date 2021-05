कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और एंटीजन किट लेकर साउथ कोरिया से आ रहे हैं 3 विमान

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर आ रही है जिससे हालत बेहतर होने की उम्‍मीद है। कोरोना से लड़ने के लिए दक्षिण कोरिया से 100 पोर्टेबल ऑक्सीजन , 10 वेंटिलेटर, 100 निगेटिव प्रेशर कैरियर और 10,000 एंटीजन डिटेक्शन किट जिनमें 250,000 परीक्षण के लिए होंगे लेकर तीन विमान दिल्‍ली पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये विमान 13, 14 और 16 मई को दिल्‍ली पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में कोराना ने कोहराम मचाया हुआ है। मेडिकल व्‍यवस्‍था पूरी तरह ध्‍वस्‍त हो गया है।

अस्‍पतालों में बेड और ऑक्‍सीजन की कमी के चलते लगातार मरीजों की मौत हो रही है। वहीं संक्रमितों की संख्‍या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। बात अगर राजधानी दिल्‍ली की करें तो बीते 24 घंटे में 10 हजार 489 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 308 लोगों की मौत हुई है और 15 हजार से अधिक मरीज रिकवर हुए हैं। इसी के साथ दिल्‍ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्‍या 13,72,475 हो गई है।

Three more special flights, containing 100 portable oxygen concentrators, 10 ventilators, 100 negative pressure carriers & 10,000 antigen detection kits (for 250,000 tests) are arriving in Delhi, on 13th, 14th, and 16th May, from South Korea pic.twitter.com/1rZojWTkSC