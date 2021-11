शिमला: PM मोदी ने वर्चुअली किया 82वें पीठासीन सम्मेलन का उद्घाटन, सीएम योगी भी ऑनलाइन जुड़े

Himachal Pradesh

शिमला, 17 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (पीठासी) का उद्घाटन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत सीएम योगी आदित्यनाथ और कई राज्यों के मंत्री भी ऑनलाइन जुड़े। दो दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत पीएम मोदी ने की लेकिन इसका समापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। पीठासी अधिकारियों का पहला सम्मेलन साल 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था।

जयराम ठाकुर ने कही ये बात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा,

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया।

इस परंपरा को 100 साल: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा,

For India, democracy is not just a system. Democracy is India's nature and its natural tendency: PM Narendra Modi at the inaugural session of 82nd All India Presiding Officers’ Conference in Shimla, via video conferencing pic.twitter.com/EzC7G3Bp0X