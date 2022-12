'हर सफलता के पीछे संघर्ष तो करना ही पड़ता है', शपथ ग्रहण पहले बोलीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

Himachal Pradesh

oi-Pallavi Kumari

Sukhwinder Singh Sukhu Wife Kamlesh Thakur: हिमाचल प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने विधायक दल के नेता के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर प्रदेश वासियों का आभार जताया है। कमलेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करती हूं। मैं राज्य की जनता का आभारी हूं। हम उनका समर्थन करना जारी रखेंगे ताकि वह अपने द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करें।हर सफलता के पीछे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हम जिस तरह उनके साथ पहले थे आगे भी रहेंगे।''

इससे पहले शनिवार की रात कमलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मनोनीत पर खुशी जाहिर की थी। संवाददाताओं से बात करते हुए कमलेश ने कहा था, ''हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं यहां के लोगों और राज्य और कांग्रेस आलाकमान की आभारी हूं। मैं रविवार को शिमला जाऊंगी''

Shimla | I am thankful to the people of the state. We will continue to support him so that he fulfils all the promises he has made: Kamlesh Thakur, wife of Himachal Pradesh CM designate Sukhwinder Singh Sukhu ahead of her husband's oath-taking pic.twitter.com/wiRnjlrRjC