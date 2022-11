हिमाचल प्रदेश: धौलाधार पर्वत पर ट्रेकिंग के दौरान लापता US शख्स मिला मृत, 10 नवंबर को हुआ था लापता

Himachal Pradesh

oi-Love Gaur

US Mountaineer Dead: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला (Dhauladhar Mountain Range) में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुआ अमेरिकी नागरिक मंगलवार को मृत पाया गया है। अमेरिकी नागरिक मैक्सिमिलियन लोरेंजो का शव 10 नवंबर को लापता होने के बाद पुलिस और बचाव दल को मिला है। न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है।

ट्रेकर को ट्रैक करने के लिए एक तलाशी अभियान 11 नवंबर को पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। एसपी कांगड़ा कुशाल चंद शर्मा ने एएनआई को बताया कि हमें 10 नवंबर को उसके लापता होने के बारे में जानकारी मिली। तलाशी अभियान को 11 नवंबर को शुरू किया गया था। एसपी ने कहा कि शख्स का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों, पुलिस दलों और स्थानीय ट्रेकर्स की एक टीम को मंगलवार को धौलाधार पर्वत श्रृंखला में भेजा गया था।

Himachal Pradesh | Body of US national Maximillian Lorenzo, who went missing during trekking in the Dhauladhar range near Dharamshala, has been found by the police & rescue team