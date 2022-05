शेर को गोद ले सकते हैं आप? पहली बार यहां 1 शिक्षिका ने गोद लिए 40 पक्षी, जानिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा

Haryana

भिवानी। इंसान के बच्चे गोद लेना या किसी गांव को गोद लिए जाने की खबरें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी। मगर, क्या आप ये जानते हैं​ कि शेर-हिरण जैसे जानवर या अन्य वन्यजीव भी गोद लिए जा सकते हैं? ऐसा अपने देश में भी हो रहा है। काेराेना-काल के बाद हरियाणा में पहली बार ​​​​​​​भिवानी की एक शिक्षिका ने 40 पक्षियों को गोद लिया। वे पक्षी पैरा-किट (एक तरह की चिड़िया) हैं जो कि एक साल के लिए गाेद लिए गए हैं।

पक्षी गोद लेने के लिए शिक्षिका ने वन्यजीव विभाग के अधिकारियाें के पास आवेदन किया था। जिसमें उसने कहा कि, वह पैराकिट गाेद लेना चाहती है। उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, और अब गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बहरहाल, डीएफओ-चंडीगढ़ से एक सर्टिफिकेट जारी होगा। उक्त शिक्षिका ने अधिकारियाें के सामने अपना नाम न उजागर करने की शर्त भी रखी है। इसी तरह हरियाणा के ही पलवल के रहने वाले शख्स ने कहा कि, वो शेर काे गाेद लेना चाहता है। इसके लिए वह पूरा खर्च भी वहन करेगा। अधिकारियाें ने उसे कहा कि, इस पर सलाना 3 लाख 60 हजार रुपए तक का खर्च आएगा। युवक शेर काे गाेद लेने काे तैयार हाे गया। इसी तरह, हिसार के भी एक व्यक्ति ने हिरणाें काे गाेद लेने की तैयारी कर ली है।

जामनगर में बन रहा सबसे बड़ा जू, पहली बार गुजरात में यही दिखेंगे बाघ, अफ्रीकी चीता और जिराफ

वन्यजीव विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, वन्यजीवों को गोद लेने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए आवेदन किया जाता है। गोद लेने वाले व्यक्ति को वन्यजीव पर होने वाला सालाना या फिर मंथली खर्च एडवांस में जमा करवाना होता है, इसके बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही नजर रखी जाती है कि जो जीव उसने गोद लिया है उसका कैसे ख्याल रख रहा है।

