घायल मगरमच्छ को बचाने के लिए आधे घंटे रुकी रही राजधानी एक्सप्रेस, तभी हुआ ऐसा...

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वडोदरा, 15 सितंबर: गुजरात में वडोदरा रेलवे स्टेशन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार तड़के करीब आधे घंटे तक एक मगरमच्छ के चलते रोक दी गई। एक विशाल मगरमच्छ को चोट लगी हुई थी और वह रेलवे की मेन लाइन की ट्रैक पर बीचों-बीच पड़ा हुआ था। घायल मगरमच्छ पर रेलवे के पेट्रोलिंग टीम की नजर पड़ी और उन्होंने फौरन कंट्रोल को जानकारी दी, जिसके बाद भारतीय रेलवे ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को रोकने का फैसला कर लिया। रेलवे ने मगरमच्छ की जान बचाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ही नहीं रोकी, उन्होंने फौरन वाइल्डलाइफ से जुड़े लोगों को इसकी सूचना दी और जबतक उन्होंने वहां पहुंचकर घायल मगरमच्छ को ट्रैक से नहीं हटाया तब तक ट्रेन रुकी रही।

English summary

An injured crocodile arrived on the railway track in Gujarat, due to which the Rajdhani Express was halted for about half an hour