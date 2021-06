दो दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह, कहा- आज से शुरू हो रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नया चरण

Gujarat

oi-Kapil Tiwari

अहमदाबाद, जून 21। गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को योग दिवस के मौके पर दो दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। अमित शाह अहमदाबाद में तीन कोविड टीकाकरण केंद्रों का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। आपको बता दें कि आज से ही देशभर में सभी लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। आज से देशभर में जो टीकाकरण अभियान शुरू होगा वो केंद्र के अंतर्गत ही चलेगा।

देशभर में आज से तेज होगा टीकाकरण- अमित शाह

दौरे के पहले दिन अमित शाह ने एक टीकाकरण केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नया फेज शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण होगा, ये टीकाकरण केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आज से टीकाकरण की रफ्तार को तेज किया जाएगा।

Under PM Modi's leadership, a new stage in fight against Corona begins today. PM had made an important decision that from 21st June people who are 18 yrs of age & above will be vaccinated free of cost by Cental Govt & the process of vaccination will be sped up: HM in Ahmedabad pic.twitter.com/dmvS6h6fI7