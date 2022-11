Gujarat Assembly Elections में 'कांग्रेस मुक्त भारत' का जिक्र, CM योगी ने कहा- बापू का सपना साकार करने का समय

Gujarat

Gujarat Assembly Elections 2022 में पहले चरण की वोटिंग एक दिसंबर को होगी। दो दशकों से अधिक समय तक गुजरात की गद्दी पर काबिज भाजपा के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोरबंदर में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस से मुक्ति का आह्वान किया।

पोरबंदर में भाजपा की चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बापू ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का आह्वान किया था। बापू के सपने को साकार करने का समय आ गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र कर कहा, यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं।

सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और राज्य में समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित है। गौरतलब है कि रविवार को भी भाजपा की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया गया था। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा था कि कांग्रेस और उनके सहयोगी देश और विकास विरोधी हैं।

English summary

Gujarat Elections : UP CM Yogi Adityanath in Porbandar. Bapu had called for disbanding of Congress after independence. The time has come to make Bapu's dream a reality.