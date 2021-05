Cyclone Tauktae: गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका, IMD ने जारी किया Alert

Gujarat

oi-Ankur Sharma

गांधी नगर, 16 मई। चक्रवाती तूफान Tauktae अब शक्तिशाली हो गया है, जिस कारण गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में भारी बारिश का Red Alert जारी किया गया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान गुजरात के साबरकांठा, अरावली, नर्मदा, तापी, सूरत, भरूच, डांग और दाहोद में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से तेज बारिश के आसार दिख रहे हैं, जिसके लिए उसने यहां चेतावनी जारी की है।

English summary

Thunderstorm with lightning is very likely to occur at isolated places in Gujarat's Sabarkantha, Aravalli, Narmada, Tapi, Surat, Bharuch, Dang & Dahod in during next 3 hours due to Cyclone Tauktae says IMD. see Updates