'अपने अगले कदम के बारे में जल्द ही बताऊंगा...,' विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने के बाद बोले नाराज शिवपाल

Etawah

oi-Vinay Saxena

इटावा, 27 मार्च: प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख और सपा विधायक शिवपाल यादव विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने से काफी नाराज दिख रहे हैं। इसी वजह से वह लखनऊ से सीधे इटावा चले गए। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे पार्टी की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। मैंने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की और इस बैठक के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। साथ ही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं, फिर भी आमंत्रित नहीं किया। वहीं, अपने अगले कदम को लेकर सवाल पर शिवपाल ने कहा कि जल्द ही आपको बताऊंगा।

English summary

I will tell you about my next step soon says Shivpal yadav after not being invited in MLA meeting