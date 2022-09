Sexiest Asian Women का खिताब जीतने वाली निया शर्मा ने क्यों कहा- 'मैं पैदाइशी सुंदर नहीं हूं'?

Entertainment

नई दिल्ली, 06 सितंबर। निया शर्मा का नाम लेते ही आंखों के सामने एक बोल्ड, बिंदास और ग्लैमरस अदाकारा का चेहरा सामने आ जाता है। टीवी इंडस्ट्री का तो वो लोकप्रिय चेहरा हैं ही साथ ही उन्हें आज लोग फैशन नॉलेजबल इंसान भी मानते हैं, लोग उनसे फैशन टिप्स लेते हैं लेकिन एक वक्त था जब निया को ना तो फैशन करना आता था और ना ही उन्हें मेकअप की एबीसीडी पता थी।

Why did Nia Sharma , who won the title of Amorous Asian Women said I was not just born pretty, everyday of my life I’ve only spent on grooming myself.