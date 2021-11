जानें कौन हैं राजकुमार राव की होने वाली पत्नी पत्रलेखा, एक्टर ने देखते ही कर लिया था शादी का फैसला

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 14 नवंबर: बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से सगाई कर ली है और 14 नवंबर की शाम चंडीगढ़ में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 13 नवंबर को एक प्राइवेट फंक्शन में सगाई की है। जिसमें राजकुमार ने पत्रलेखा को घुटने के बल बैठ कर प्रपोज किया है। राजकुमार राव की शादी की खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद पत्रलेखा के बारे में कई लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर पत्रलेखा कौन हैं। बता दें कि पत्रलेखा भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि राज कुमार राव जितनी उपलब्धियां उनको नहीं मिली हैं। आइए जानें एक्ट्रेस पत्रलेखा के बारे में सबकुछ...।

Who Is Patralekhaa? All You Need To Know About Rajkummar Rao's would be wife