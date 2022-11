Uunchai Success: नीना गुप्ता ने सूरज बड़जात्या को बताया भगवान, खोले 'ऊंचाई' की सफलता के राज, Exclusive

Entertainment

Uunchai Success Interview: राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'ऊंचाई' ने लंबे वक्त बाद लोगों को एक साथ फिल्म देखने का मौका दिया है। फिल्म की धांसू कमाई जारी है। 11 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई इस फिल्म ने पहले वीकएंड में फिल्म ने 10.16 करोड़ की कमाई की थी तो वहीं दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कमाई जारी है। यह पहला मौका है, जब फिल्म में एक साथ अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डैनी डेन्जोंगपा , सारिका, नीना गुप्ता और परिणिति चोपड़ा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल बॉलीवुड में 75 साल पूरे करने वाले राजश्री प्रोडक्शन की ये 60वीं फिल्म है।

Sooraj Barjatya is Just Like my God Told Actress Neena Gupta and revealed the secrets of success of Film Uunchai. here is oneindia exclusive Interview by Ankur Sharma.