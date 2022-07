'फॉलोअर्स बढ़ने से जलने लगे थे को-एक्टर्स', अनुपमा के 'बेटे' समर का छलका दर्द, रुपाली पर भी कही ये बात

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 31 जुलाई: टीवी का मोस्ट टीआरपी वाला डेली सोप शो 'अनुपमा' इन दिनों कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। इसकी वजह है शो के मेकर्स ने एक्टर पारस कलनावत (Paras Kalnawat) को सीरियल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। पारस टीवी शो में अनुपमा के छोटे बेटे समर शाह का कैरेक्टर निभा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस हैरानी भी जताई, क्योंकि खुद एक्टर को शो के मेकर्स के कदम की जानकारी नहीं थी। वहीं अब उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आखिर इसकी क्या वजह है? इसी के साथ उन्होंने अपनी ऑनस्क्रीन मां रूपाली गांगुली के बारे में भी काफी कुछ कहा।

Politics on dkp's show sets by the cast are mandatary lol

So sorry #Paraskalnawat that you've to go through this all. pic.twitter.com/ASrSlSHZPV