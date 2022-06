इस शख्स की वजह से खत्म हुईं सिद्धार्थ और कियारा के बीच की दूरियां, सामने आया ब्रेकअप का सच

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने रिश्ते को लेकर लंबे वक्त से सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों दोनों का रिश्ता टूटने की खबर चर्चा में थी। इस दौरान दोनों ने ही खूब सुर्खियां बटोरीं। अब कपल का पैचअप हो गया है। ऐसे में बॉलीवुड का एक शख्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो इस स्टार कपल के बेहद करीब है। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ कियारा के बीच चल रही अनबन को इस शख्स ने ही सुलझाया और दोनों के पैचअप में इस शख्स का बड़ा हाथ है।

English summary

A recent report stated that Karan Johar is extremely close to Sidharth and Kiara. And was not happy with the news of their separation. He decided to sort it out between them.