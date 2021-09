सिद्धार्थ और शहनाज दिसंबर में करने वाले थे शादी? मौत के बाद सामने आया ये बड़ा सच!

Entertainment

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, सितंबर 04: सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया है पर उनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल हालत देखकर हर किसी की दिल टूट गया। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनके और शहनाज के रिश्ते को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहनाज और सिद्धार्थ इस साल दिसंबर में शादी करने वाले थे। दोनों की सगाई पहले ही हो चुकी थी। वे अब वेडिंग डे की तैयारियां कर रहे थे।

English summary

Sidharth Shukla and Shehnaaz Gill were planning to get married in December 2021. It is said that the actors' families were deep in preparation